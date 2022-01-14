Survivor ne zaman başlıyor 2022? Survivor All Star 2022 hangi gün, saat kaçta başlayacak? Survivor ne zaman, hangi kanalda? Haftada her gün var mı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayacak olan TV yarışma programı. Yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor ne zaman, hangi kanalda? Haftada her gün var mı? Survivor All Star 2022 hangi gün, saat kaçta başlayacak? Survivor ne zaman, hangi kanalda? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All Star yarışması 15 Ocak 2022 Cumartesi günü TV8'de saat 20:00 'da başlayacaktır.

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayacak olan TV yarışma programı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulacaktır. Program, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenecektir.

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet