Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımı!
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Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımı!

04.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:36
Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımı!

Ünlüler - gönüllüler takımı olarak büyük mücadeleye ev sahipliği yapan Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımı

Geçtiğimiz günlerde ünlüler-gönüllüler takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor ne zaman başlıyor? 2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımı! Detaylar haberimizde.

SURVIVOR NE ZAMAN?

Merakla beklenen ve her sene büyük ilgiyle izlenen 2021 Survivor 9 Ocak Cumartesi günü TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

2021 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde Gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

2021 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Öte yandan, başpehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu ve komedyen Hayrettin, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda yarışacak isimler olacak.

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