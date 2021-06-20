Survivor ne zaman başladı? Survivor 2021 ne zaman başladı?
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Survivor ne zaman başladı? Survivor 2021 ne zaman başladı?

Survivor ne zaman başladı? Survivor 2021 ne zaman başladı?
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Sunuculuğunu ve yapımını Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8'de yayınlanan ekranların fenomen programı Survivor'un başlangıç tarihi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Survivor ne zaman başladı? Survivor 2021 ne zaman başladı?

Ekranların sevilen programı Survivor uzun soluklu yolculuğu devam ederken, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Survivor'un ekranlar ile buluşmasının ne zaman olduğu Survivor ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLADI?

Ekranların fenomen yapımı Survivor ilk kez 22 Mart 2005 tarihinde sevenleriyle buluştu ve tam 16 yıldır aralıksız olarak her yıl ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor, Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında yer almaktadır.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLADI?

Bu yıl 16 sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2021 bu sezon 9 Ocak 2021 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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