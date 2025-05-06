Survivor'da bu haftanın elenen ismi merak ediliyor. Düelloların sonucunda bir isim adaya veda edecek. Survivor Meryem elendi mi?

SURVİVOR MERYEM ELENDİ Mİ?

Sema Aydemir ile Yağmur Banda arasındaki zorlu mücadeleyi Sema Aydemir galibiyetle tamamladı. Bu zaferle birlikte Sema, Survivor macerasını sürdürmeye hak kazandı. Diğer taraftan, Aycan Yanaç ile Meryem Kasap arasında geçen çekişmeyi ise Meryem Kasap kazanarak adada kalmaya devam edecek.

Eleme Süreci ve Final Düellosu:

6 Mayıs akşamı gerçekleşmesi planlanan düellolarda, hangi yarışmacıların eleneceği belli olacak. Ancak son ana kadar gerilim tırmanıyor: Aycan ve Yağmur, final düellosunda karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak bu kritik mücadelenin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak.

Taraftarların merakla beklediği final sonucu, Survivor'da dengeleri değiştirebilir. Heyecan, yarın akşam ekranlara taşınacak!