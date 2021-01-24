Survivor Meryem adaya veda etti! Survivor Meryem sakatlığı ne? Survivor Meryem diskalifiye mi oldu, neden gitti? Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında?

Geçen hafta Survivor'dan giden Cemal Hünal'ın ardından, bu hafta Acun Ilıcalı'nın konsepte yaptığı açıklamaya göre adaya bir isim daha veda etti. İzleyiciler Meryem Kasap'a ne oldu? merak ediyor. Peki, Survivor Meryem diskalifiye mi oldu? Survivor Meryem Kasap sakatlığı, rahatsızlığı ne? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti?

"Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum" diyerek Survivor 2021 Ünlüler takımına tekrar dahil olan Meryem Kasap, geçen sene yaşadığı sakatlığı tekrar yaşadı ve adaya veda etmek zorunda kaldı. İzleyenler, Survivor Meryem sakatlığı ne? Survivor Meryem diskalifiye mi oldu, neden gitti? Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında? merak etti. İşte detaylar!

SURVİVOR MERYEM KASAP NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? MERYE'İN SAKATLIĞI NE?

Meryem Kasap, geçen sene de Survivor yarışmasına katılmıştı, fakat yarışmanın daha en başında aynı sakatlıktan dolayı diskalifiye olmak zorunda kalmıştı. Bu sene şansını tekrar denemek isteyen Meryem Kasap, Survivor 2021 Ünlüler takımında yerini almıştı. Yarışmanın 3. haftasında Meryem'in şanssızlığı peşini bırakmadı! Dizindeki ciddi rahatsızlık ve sakatlanma yüzünden ameliyat olması gereken Meryem'in yarışmasının imkansız olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Meryem'in adaya veda etmesi gerektiğini dile getirdi!

MERYEM KASAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 2020 Survivor ana kadrosunda yer alan Meryem Kasap geçirdiği sakatlık sonrası yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yıl yeniden gelen Meryem Kasap Survivor 2021 fragmanında 'Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum.' şeklinde konuştu.