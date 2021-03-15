Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kimdir? Merve aydın nereli? Merve Aydın instagramı ne?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor, bu sene de çok ilgi görüyor. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın, en çok ilgi gören yarışmacılardan biri. Potanın Perisi Merve Aydın, performansıyla sosyal medyada gündemde yer alıyor. Peki,Survivor Merve kimdir? Survivor Merve Aydın kimdir? Merve aydın nereli?Merve Aydın kaç yaşında? Merve Aydın instagramı ne?Milli Basketbolcu Merve Aydın!

SURVİVOR MERVE KİMDİR? SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN İNSTAGRAMI NE?

Merve Aydın'ın instagram hesabı 'merveaydin94'tür.