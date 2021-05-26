Survivor Merve elendi mi? Survivor Merve kimdir? Merve Aydın nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Survivor Merve Aydın bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Merve Aydın elendi mi? Survivor kim elendi? Merve Aydın hayatı ve biyografisi!
Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
SURVİVOR MERVE ELENDİ Mİ?
Elenen isim Merve oldu.
SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
Merve Aydın doğum tarihi : 10 Mart 1994
Merve Aydın kaç yaşında : 27 yaşında
Merve Aydın mesleği ne : Milli basketbolcu
MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 : Mersin BŞB
2011-2012 : İstanbul Üniversitesi
2012-2014 : Mersin BŞB
2014-2015 : İstanbul Üniversitesi
2016 : Yakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 : Girne Üniversitesi
2017-2019 : Hatay BŞB
2019-2020 : Nantes-Rezé Basket
2020 : C.B Al-Qázeres