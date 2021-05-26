Survivor Merve elendi mi? Survivor Merve kimdir? Merve Aydın nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Merve Aydın bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Merve Aydın elendi mi? Survivor kim elendi? Merve Aydın hayatı ve biyografisi!