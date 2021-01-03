Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli, hangi takımda oynuyor? Merve Aydın Instagram hesabı

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli? Merve Aydın gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor 2021'in yarışmacıları belli oldu. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor.

Survivor 2021 kadrosuna katıllan yarışmacılardan biri de Milli basketbolcu Merve Aydın oldu. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 9 Ocak'ta başlıyor. İzleyiciler, İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qazeres forması giyen Merve Aydın hakkında detaylı bilgileri merak ediliyor. Peki Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

MERVE AYDIN INSTAGRAM HESABI

Başarılı sporcu Instagram hesabını merveaydin94 kullanıcı adıyla kullanıyor.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlıyor.