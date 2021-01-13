Survivor Melisa ile Selin Ciğerci arasındaki ilişki ne? Gökhan Çıra,Selin Ciğerci'yi Survivor yıldızı Melisa Emirbayer ile mi aldattı?

Selin Ciğerci'yi kocası Gökhan Çıra, eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Survivor Melisa ile Selin Ciğerci arasındaki ilişki ne? Gökhan Çıra,Selin Ciğerci'yi Survivor yıldızı Melisa Emirbayer ile mi aldattı?

SURVİVOR MELİSA İLE SELİN CİĞERCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NE?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri tam gaz devam ederken bir magazin programında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı.

İddiaların sahibi ve programın sunucusu Seren Serengil, Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi eski Survivor yıldızı Melisa Emirbayer ile aldattığını söyledi.

Bu iddia kulaktan kulağa yayılsa da adları geçen kişiler, hiçbir açıklama yapma gereği duymadı. Fakat olayın ardını bırakmayan Seren Serengil'in son iddiaları artık duyanlara 'Yok artık' dedirtti. İddialara göre, Selin Ciğerci, Survivor'ın eski yıldızı Melisa Emirbayer'i bir ürün tanıtımı için davet ediyor.

Melisa Emirbayer reklam anlaşması için Selin Ciğerci ile masaya oturunca Gökhan Çıra ile de tanışıyor. İddialara göre, Çıra, Emirbayer'den çok hoşlanıyor ve kendisine ''Ben sana aşık oldum, hayatımda ilk defa böyle hissettim'' diyerek açılıyor.

Gökhan Çıra'nın itirafı üzerine Melisa Emirbayer ise Çıra'yı reddediyor ve evli olduğunu hatırlatıyor. Çıra, Melisa'nın üzerine gidiyor ve ısrarcı oluyor hatta boşanmak istediğini söylüyor. Bu esnada Çıra, eşi Selin Ciğerci'ye yakalanıyor.

Seren Serengil'in iddiasına göre, bunun ardından yaşananları Melisa Emirbayer hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatıyor. Emirbayer, kendisinin Ciğerci'nin yanında çalışan bir kişi tarafından bir eve kapatıldığını söylüyor. Bu esnada Emirbayer'in annesi apartmanın 5'inci katından intihar teşebbüsünde bulunuyor.

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Melisa Emirbayer'i dövüp, bıçak çekti

Ciğerci'nin Melisa Emirbayer'i dövdüğü hatta bıçak çektiği de iddialara arasında. Söylenene göre, Ciğerci Emirbayer'i döverken araya girmek isteyenlere bıçak çekmiş.

Melisa Emirbayer'i tehdit etmiş

Üstelik tüm bunlarla da sınırlı kalmayan Selin Ciğerci, kendisinin sokaktan geldiğini hatırlatarak Melisa Emirbayer'i tehdit etmiş.