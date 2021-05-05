Survivor Melis elendi mi? Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Melis Sezer bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Melis Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Melis Sezer elendi mi? Survivor kim elendi? Melis Sezer hayatı ve biyografisi!