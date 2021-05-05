Survivor Melis elendi mi? Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Melis elendi mi? Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Melis elendi mi? Survivor Melis kimdir? Melis Sezer nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor Melis Sezer bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Melis Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Melis Sezer elendi mi? Survivor kim elendi? Melis Sezer hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Melis Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR MELİS ELENDİ Mİ?

Elenen isim Melis oldu.

SURVİVOR MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer (2 Haziran 1993, İzmir), Türk millî tenisçi. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer doğum tarihi : 2 Haziran 1993

Melis Sezer kaç yaşında : 27 yaşında

Melis Sezer mesleği ne : Milli tenisçi

Melis Sezer nereli : İzmir

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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