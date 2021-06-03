Survivor market oyununu kim kazandı? Survivor ödülü kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı? Survivor Batuhan Survivor Dora!

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?Survivor Batuhan Survivor Dora!

SURVIVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Devam eden survivor yarışmasında kırmızı takım öndeyken bir atak yapıp 8-7 ye yarışmayı getirdiler. Yarışmanın sonucu için haberimizi takip edebilirsiniz. 10- skorla kazanan kırmızı takım oldu.