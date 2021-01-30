Survivor market oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor market oyununu hangi takım kazandı?

Büyük önem taşıyan, kıyasıya mücadele gerektiren 30 Ocak Survvivor yarışması market ödülü nedir? Survivor market ödülü hangi takım kazandı? Survivor market oyununu kim kazandı?

Haftada bir kez oynanan Survivor yarışmasında market ödülü büyük önem taşıyor. Açlıkla mücadele eden ünlüler gönüllüler takımında ödülü hangi takım kazandı? Survivor market oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor market oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR MARKET OYUNUNDA NELER VAR?

Survivor yarışmacıları için önemli bir oyun olan erzak oyunu, bu sezon market oyunu ismiyle oynanıyor. Bu akşam oynanan market oyununda kazanan takıma verilecek erzak paketi içerisinde patates ve sıvı yağdan var.

SURVIVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu için kıyasıya mücadele eken ünlüler ve gönüllüler takımında kazanan kim oldu? 7 olan takımın kazanacağı karşılaşmayı gönüllüler kazandı.

Gönüllüler:7

Ünlüler:5