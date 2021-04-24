Survivor market oyununu kim kazandı? 24 Nisan ödül ne?
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Survivor market oyununu kim kazandı? 24 Nisan ödül ne?

Survivor market oyununu kim kazandı? 24 Nisan ödül ne?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

24 Nisan Cumartesi market ödülünü ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi
Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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