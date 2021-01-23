Survivor market oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor erzak oyunu ödülü neydi? Hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de bugün Ünlüler ve Gönüllüler market oyunu için kıyasıya yarıştı. Haftada bir kez yapılan ve haftalık erzak içeren market oyununda kıyasıya mücadele edildi. Peki, Survivor market oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor erzak oyunu ödülü neydi?

TV8 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam market oyunu oynandı. Büyük bir heyecanla mücadele edilen Survivor 2021'de erzak için ünlüler ve gönüllüler yarıştı! Oyunda inanılmaz bir rekabet vardı. Ünlüler ve Gönüllüer arasında tartışmaların yaşandığı, özellikle de Çağrı ve Baran'ın tansiyonlarının yükseldiği, Survivor market oyununda kazanan takım belli oldu vebir ödül kazandı. Peki, Survivor market oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor erzak oyunu ödülü neydi? Hangi takım kazandı?

SURVIVOR ERZAK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor yarışmacıları için önemli bir oyun olan erzak oyunu, bu sezon market oyunu ismiyle oynanıyor. Bu akşam oynanan market oyununda kazanan takıma verilecek erzak paketi içerisinde patates ve sıvı yağdan var.

SURVIVOR MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZNADI?

Survivor market oyununu Ünlüler takımı 10'a 9 kazandı! Ödülü bayrak yarışında takımına İsmail Balaban getirdi!