Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyunu için yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.

Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkurda yerlerini aldı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken yarışmacılar adeta canını dişine taktı.

Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yeme fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.

Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler takımı, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, ünlüler takımında gerginlik yaşandı.

TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta kaptanlıktan yana tercihini Çağrı'dan yana kullandı. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı seçti.