Survivor Kuru Fasulye ödülünü hangi takım kazandı? Survivor Kuru Fasulye Pilavı kim kazandı?
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Survivor Kuru Fasulye ödülünü hangi takım kazandı? Survivor Kuru Fasulye Pilavı kim kazandı?

15.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:42
Survivor Kuru Fasulye ödülünü hangi takım kazandı? Survivor Kuru Fasulye Pilavı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de bugün ödül Kuru Fasulye idi. Açlıkla mücadele eden Survivor ünlüler ve gönüllüler Kuru Fasulye ödülü için kıyasıya yarıştı! Her iki takım da Survivor kuru fasulye ödülü için ellerinden geleni yaptı! Peki, Survivor Kuru Fasulye ödülünü hangi takım kazandı? Survivor Kuru Fasulye Pilavı kim kazandı?

Açlıkla mücadele eden Survivor ünlüler ve gönüllüler, özledikleri lezzet olan Kuru fasulye için ter ve göz yaşı döktü! Peki, Survivor Kuru Fasulye ödülünü hangi takım kazandı? Survivor Kuru Fasulye Pilavı kim kazandı?

SURVİVOR KURU FASULYE KİM KAZANDI?

Salı akşamı yarışmacılar meyve ödülü için yarıştı. Ödül oyununu ünlüler kazanmıştı ve meyvelerin sahibi olmuştu. 14 Ocak Perşembe günü için belirlenen ödül ise pilav üstü kuru fasulye yemeği oldu! Yarışmacılar kıyasıyla yarıştı ve kuru fasulye ödülü de ünlülerin oldu.

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