Survivor kim sakatlandı? 6 Şubat bugün Survivor'da sakatlanan kim? sorularının yanıtı Survivor takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

SURVIVOR KİM SAKATLANDI?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek Survivor'da Atakan Işıktutan'ın katıldığı ilk bölümde bir sakatlanma yaşadığı görülüyor. Ancak ciddiyeti henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Gündem