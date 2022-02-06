Survivor kim sakatlandı? 6 Şubat bugün Survivor'da sakatlanan kim?
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Survivor All Star, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Fragmanını gören izleyicileri Survivor kim sakatlandı? 6 Şubat bugün Survivor'da sakatlanan kim? sorularına yanıt aradı. İşte, Survivor All Star 6 Şubat 2022 hakkında detaylar...
Survivor kim sakatlandı? 6 Şubat bugün Survivor'da sakatlanan kim? sorularının yanıtı Survivor takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.
SURVIVOR KİM SAKATLANDI?
Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek Survivor'da Atakan Işıktutan'ın katıldığı ilk bölümde bir sakatlanma yaşadığı görülüyor. Ancak ciddiyeti henüz bilinmiyor.
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