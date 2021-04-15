Survivor kim kazandı? Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? 15 Nisan Perşembe Survivor kim kazandı?

Survivor 2021'de bugün ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı?