Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazık kim kazandı?

27 Şubat Cumartesi günü Survivor'da Dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı? Peki, Survivor 27 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oyandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken yarışmacılar oyunu sonuna kadar mücadele etti.. 27 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

27 ŞUBAT DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

27 Şubat Cumartesi günü yayınlanan dokunulmazlık oyunu gönüllüler kazandı.

Ünlüler:5

Gönüllüler:10

27 ŞUBAT MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu için kıyasıya mücadele eken ünlüler ve gönüllüler takımında kazanan kim oldu? 10 olan takımın kazanacağı karşılaşmayı gönüllüler kazandı.

Gönüllüler:10

Ünlüler:9