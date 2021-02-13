Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

13.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:48
Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

13 Şubat Cumartesi günü Survivor'da Dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı? Peki, Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oyandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken yarışmacılar oyunu sonuna kadar mücadele etti.. 13 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunumazlık oyunu 9-9'a geldi.

Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Barış ve Ayşe son oyunda galibiyet sayısını almak için yarıştı. Ayşe, set oyunda 4-2 üstün geldi ve sonuç 10-9 Gönüllülere geçti.

Survivor kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

13 Şubat Cumartesi ödül oyununu 10-9 skorla Gönüllüler kazandı.

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