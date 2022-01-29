Survivor kim kazandı? Survivor 29 Ocak Cumartesi hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı?

Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Ocak Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yarışma devam ediyor.Şuan 4-5'lük eşitlik devam ediyor.

SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı ünlüler takımından Mert oldu. Mert sürgün adasında tek başına 24 saat geçirdikten sonra ikinci eleme adayı olan gönüllüler takımından Berna Keklikler de yanına gelmişti. Sürgün adasına giden ve eleme adayı olan üçüncü yarışmacı ise Survivor'a yedeklerden dahil olan ünlüler takımı yarışmacısı Ayşıl Özaslan olmuştu. Survivor'da haftanın performans birincisi olan Nagihan Karadere ise dördüncü eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ı seçti. Survivor'da günlerini sürgün adasında geçiren Ayşıl, Mert, Berna ve Sercan hem oyunlardan ve arkadaşlarından uzak kaldı, hem de ödüllerden yararlanamadı.

Survivor'da eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.

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