Survivor kim kazandı? Bugün Survivor kim elendi? Survivor 2021 son bölümde kim kazandı?

Survivor eleme adayları ile dün gecenin gündeminde yer aldı. Survivor kim kazandı merak edildi. Survivor Türkiye'nin 3. bölümünde sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Gönüllüler ve Ünlüler Takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Bugün Survivor kim elendi? Survivor 2021 son bölümde kim kazandı?

Survivor Türkiye'nin 3. bölümü nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığın yanı sıra ödül oyunu için de parkura çıktı. Öte yandan ikinci eleme adayı da konseydeki oylama ile belli oldu. İşte, Survivor'da bu gece yaşananlar...

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de haftanın 3. gününde takımlar güne ödül oyunu ile başladı. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı tüm hünerlerini sergilerken kazanan takım büyük mücadele ile belli oldu.

Gönüllüler takımı, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım olarak yerini aldı.

Ödülü kazanan Gönüllüler Takımı, adada kullanabilecekleri çok faydalı olacak alet takımına sahip oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun heyecanı vardı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımları tüm hünerlerini sergiledi.

İlk oyunu kaybeden Gönüllüler, bir arkadaşlarını daha potaya göndermemek için mücadele verdi.

Oyunun sonunda 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler Takımı oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in ikinci eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde belli oldu.

Konseyde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Dora ikinci eleme adayı olarak potaya gönderildi.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor'ın 10 Ocak'taki bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazanmış, eleme potasına giren ilk yarışmacı ise ada konseyindeki oylama sonucu Gönüllüler Takımından Sena olmuştu.