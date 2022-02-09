Survivor kim kazandı? 9 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

9 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde gönüllüler 8 - 7 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı 3 - 1 kazanarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 7 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 3 - 1 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler