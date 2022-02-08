Survivor kim kazandı? 8 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?
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Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Şubat Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 8 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
8 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 82 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 1 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.
Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir markanın ızgara bagetleri olduğu açıklandı.
Survivor ödül oyununda dün akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 ünlüleri yendi ve genel skorda durum 2 - 1 kazanarak ödül oyununu kazanan takım oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
DÜNKÜ ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.