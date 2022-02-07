Survivor kim kazandı? 7 Şubat Bu akşam Survivor'da dokunulmazlık hangi takım kazandı? 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Güncelleme:
Survivor kim kazandı? merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 7 Şubat Bu akşam Survivor'da dokunulmazlık hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
7 Şubat Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar....
SURVİVOR KİM KAZANDI?
Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Kadınlar Mücadelesi:
Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
En İyiler Mücadelesi:
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMLER ALDI?
Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar.
Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu.
Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.