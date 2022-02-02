Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi?
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Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Şubat Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU.
Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir markanın ızgara bagetleri olduğu açıklandı.
Survivor ödül oyununda dün akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 ünlüleri yendi ve genel skorda durum 2 - 1 kazanarak ödül oyununu kazanan takım oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
DÜNKÜ ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda