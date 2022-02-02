Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi?

2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler