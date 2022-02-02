Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi? - Haberler
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Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi?

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Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi?

Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Şubat Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU.

Survivor kim kazandı? 2 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da bir ilk! Survivor'da ödül neydi?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir markanın ızgara bagetleri olduğu açıklandı.

Survivor ödül oyununda dün akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 ünlüleri yendi ve genel skorda durum 2 - 1 kazanarak ödül oyununu kazanan takım oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

DÜNKÜ ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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