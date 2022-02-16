Survivor kim kazandı? 16 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

16 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 1 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - kazandı ve genel skorda 2 - 0 üstünlüğü yakalayarak ödül oyununun kazanan tarafı oldular.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 1 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 0 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen patates kızartmaları oldu.

DÜN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - 4 kazandı ve genel skorda 2 - 0 öne geçerek ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

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