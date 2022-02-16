Survivor kim kazandı? 16 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?
- Güncelleme:
Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Şubat Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 16 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
16 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 1 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - kazandı ve genel skorda 2 - 0 üstünlüğü yakalayarak ödül oyununun kazanan tarafı oldular.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 1 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 8 - 0 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.
Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen patates kızartmaları oldu.
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - 4 kazandı ve genel skorda 2 - 0 öne geçerek ödülün sahibi oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.