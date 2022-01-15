Survivor kim kazandı? 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim kazandı?
Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ik gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim kazandı merak edilirken Survivor kim kazandı sorusunun yanıtı merak edildi.
Survivor All Star bugün başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Survivor kim kazandı? 15 Ocak Cumartesi bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar…
SURVİVOR KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star sezonunda bugün ilk ödül oyunu oynandı ve sonuç açıklandı.
Oyunu kazanan takım, adada baraka yapabilmeleri için malzemeler kazandı.
Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadele sonucu 5-4 Gönüllüler takımı galip geldi.
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