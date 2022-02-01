Survivor kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

1 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1-1.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler