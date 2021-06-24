Survivor kim gitti son dakika? Survivor'da kim elendi?

Bu akşam yayınlanacak Survivor yarışmasında yarı final heyecanı yaşanacak. 25 Haziran Cuma günü yapacak Survivor yarışmasının finali yapılacak. Peki, Survivor kim gitti son dakika? Survivor'da kim elendi?

Yarın akşam canlı yayın ile final yapacak Survivor, bu yıl değişiklik ile İstanbul'da yapacak. Survivor kim gitti son dakika? Survivor'da kim elendi? Poyraz mı, Aleyna mı?

SURVIVOR KİM GİTTİ SON DAKİKA!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de perşembe günü yapılacak yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar arasında en az oyu alan Berkay, adaya veda eden isim oldu. Survivor yarı finalini 1 kişi bugün oynanacak dokunulmazlık oyununda garantileyecek. Ayşe dokunulmaz olarak yarı finali garantiledi. Poyraz ve Aleyna sms ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Bu akşam canlı yayında yarı finale çıkan isim belli olacak.