Survivor kim elendi? Survivor'da veda eden isim belli oldu! Survivor 13 Haziran 2021 SMS oy sıralaması!

Ekranların fenomen programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da finale yaklaşılırken heyecan büyüyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan ve Ayşe'nin eleme adayı seçilmişti. Peki kritik haftada Survivor'a veda eden isim kim oldu? Survivor 2021'de kim elendi? Survivor 13 Haziran SMS oylaması sonucu adaya kim veda etti?

Ekranların fenomen programı Survivor 2021'de heyecan durmuyor. Finale kısa bir süre kala Survivor'a veda eden isim ada konseyi sonrası belli oldu. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan ada konseyindeAleyna Kalaycıoğlu, Batuhan ve Ayşe eleme adayı olmuştu. 13 Haziran SMS oylaması sonrası stres altında olan 3 eleme adayından hangisi adaya veda etti. İnternette kısa sürede en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kullanıcılar internette "Survivor 2021'de kim elendi? Survivor'da elenen kim? Survivor 13 Haziran SMS sıralaması? Survivor'dan kim gitti? gibi aramalar yaparken, Survivor'da elenen kişi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un 13 Haziran Pazar günü yayınlanan 118. bölümünde yapılan SMS oylaması sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyunları ve ardından yapılan ada konseyleri sırasında eleme adayları Kırmızı Takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi Takımdan ise Ayşe olmuştu. Yapılan Ada konseyinde gelen noter onaylı SMS sıralamasına göre en az oyu alan Kırmızı Takım'dan Batuhan oldu ve adaya veda etti. Survivor 2021 hikayesi sona eren Batuhan elendiğini öğrendikten sonra ''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Annem sakın üzülmesin. Atmak istediğim imzaları attım, bayrakları diktim. Üç kişinin aday olduğu bir yerde sonuncu olduysam zaten gitmem lazım.'' açıklamasında bulundu.

SURVİVOR'DA REKOR!

Survivor'un 13 Haziran Pazar günü yayınlanan 118. bölümünde Acun Ilıcalı rekor kırıldığını açıkladı. Ilıcalı, ''Survivor'da bu hafta kullanılan oy, Survivor tarihinin kullanılan en yüksek oyu. Ben hayatımda böyle bir oy görmedim. Şoktayım. Sizin gitmemeniz için insanlar çıldırdı. Öyle bir oy kullanıldı.'' dedi.