Survivor kim elendi? Survivor 17 Ocak Pazartesi sürgün kampına kim gitti? Survivor hangi takım ödül oyununu kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star yine bu sezon bomba gibi başladı. Küçükten büyüğe yoğun ilgiyle takip edilen Survivor All Star yarışması, bu sezon yeni kurallar sayesinde hem izleyicileri hem de yarışmacıları şaşkına uğrattı. 2022 Survivor All Star yarışmasının yeni kuralı olan "Sürgün Adası" yarışmacılarda merak uyandırdı. Peki, Survivor kim elendi? 17 Ocak Pazartesi Survivor hangi takım ödül oyununu kazandı? Survivor sürgün kampına kim gitti?