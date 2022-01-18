Survivor kim elendi? Survivor 17 Ocak Pazartesi sürgün kampına kim gitti? Survivor hangi takım ödül oyununu kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star yine bu sezon bomba gibi başladı. Küçükten büyüğe yoğun ilgiyle takip edilen Survivor All Star yarışması, bu sezon yeni kurallar sayesinde hem izleyicileri hem de yarışmacıları şaşkına uğrattı. 2022 Survivor All Star yarışmasının yeni kuralı olan "Sürgün Adası" yarışmacılarda merak uyandırdı. Peki, Survivor kim elendi? 17 Ocak Pazartesi Survivor hangi takım ödül oyununu kazandı? Survivor sürgün kampına kim gitti?

Survivor bu sezonda tam gaz devam etmektedir. 17 Ocak Pazartesi günü kim sürgün adasına gitti? İzleyiciler tarafından merak edilmek. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak olan yarışma, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Survivor 2022 sezon da yeni bir kural ile başladı. Eleme adayı olan bir yarışmacı sürgün adasında kalacaktır. Sürgün adasının kuralları ne? İzleyiciler tarafından merak edilmektedir. 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanan son bölümde hem ödül oyunu oynandı hem de dokunulmazlık oyunu oynanmıştır. Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı? Survivor dokunulmaz oyunu kim kazandı? 2022 Survivor All Star kim kaybetti? Survivor 17 Ocak Pazartesi günü neler oldu? 2022 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı? 17 Ocak 2022 sürgün kampına kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 3. dokunulmazlık oyunu 17 Ocak Pazartesi günü oynandı. Denize kurulan parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Su oyunu olan bu parkurda yarışmacılar puan kazanmak için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtını seyirciler tarafından araştırılmaktadır. 17 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kazananlar Ünlüler takımı oldu.

Durumun berabere kalması sebebiyle, bayrak oyununa gidildi. En iyilerin seçildiği bayrak yarışında 3-0 bir galibiyetle Ünlüler takımı olmuştur. Aynı zamanda, dokunulmazlığın sahibi Ünlüler takımı olmuştur.

SURVİVOR 17 OCAK PAZARTESİ KİM ELEME ADAYI OLDU

Dokunulmaz oyununu kaybeden Gönüllüler takımı 3. eleme adayını belirleyecektir. Bir önceki bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Sercan'ı gönderirken, 17 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kimi gönderdiği herkes tarafından merak ediliyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, sürgün adasına ve aynı zamanda 3. eleme adayı Gizem olmuştur.

Haberler.com - Gündem