Survivor kim elendi SON DAKİKA! Survivor'da kim gitti? 2 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? - Haberler
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Survivor kim elendi SON DAKİKA! Survivor'da kim gitti? 2 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti?

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Survivor kim elendi SON DAKİKA! Survivor'da kim gitti? 2 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…

Survivor'da bu akşam elenen isim eleme adaylarından birisi olmadı. Acun Ilıcalı elenen ismin Aycan olduğunu ve Aycan'ın yarışmaya devam etmek istemediğini söyledi. Bu haftaki eleme adaylarının haftaya tekrardan eleme adayı olacağını açıkladı.

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

  • 1. eleme adayı : Barış
  • 2. eleme adayı : Birsen
  • 3. eleme adayı : Evrim
  • 4. eleme adayı : Mert

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

  • Gizem
  • Ayşıl
  • Aycan

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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