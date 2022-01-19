Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Berna: 2

Berkan: 1

Ardahan: 1

Hikmet: 3

Yasin: 1

Yağmur: 1

Anıl: 1

Gökhan: 1

Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.

Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme ilk eleme adayı Birsen olmuştu, ikinci eleme adayı Sercan, üçüncü eleme adayı Gizem ve son eleme adayı ise Hikmet olmuştu. Eleme adaylarının ikisi gönüllüler, ikisi ünlüler takımında yer almakta. Elenecek isim 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.

İşte eleme adayları:

Birsen

Sercan

Gizem

Hikmet

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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