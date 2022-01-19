Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?
Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Berna: 2
- Berkan: 1
- Ardahan: 1
- Hikmet: 3
- Yasin: 1
- Yağmur: 1
- Anıl: 1
- Gökhan: 1
Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.
Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
Survivor'da eleme ilk eleme adayı Birsen olmuştu, ikinci eleme adayı Sercan, üçüncü eleme adayı Gizem ve son eleme adayı ise Hikmet olmuştu. Eleme adaylarının ikisi gönüllüler, ikisi ünlüler takımında yer almakta. Elenecek isim 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
İşte eleme adayları:
- Birsen
- Sercan
- Gizem
- Hikmet
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
- Yağmur Banda