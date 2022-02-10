Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?

TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim Furkan oldu ve böylelikle Furkan Survivor All Star'a veda eden 4. isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gizem

Sercan

Bora

Furkan

SURVİVOR'DA ELENEN İSİMLER?

Aycan

Ayşıl

Gizem

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde gönüllüler 8 - 7 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı 3 - 1 kazanarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 7 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 3 - 1 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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