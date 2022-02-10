Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor'da eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim Furkan oldu ve böylelikle Furkan Survivor All Star'a veda eden 4. isim oldu.
- Gizem
- Sercan
- Bora
- Furkan
- Aycan
- Ayşıl
- Gizem
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde gönüllüler 8 - 7 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı 3 - 1 kazanarak ödülün sahibi oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 7 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi
Ünlüler 3 - 1 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz