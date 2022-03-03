Survivor'da kim elendi? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser arasında yapılan oylamada en azoyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Mart Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor bu hafta kim elendi? İşte yanıtı...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, oylamada Evrim Keklik'in adını yazarak sürgün adasına gönderdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde ismi en çok yazılan Yasin haftanın 3. eleme adayı olmuştu. Performans birincisi Seda'nın adını söylediği Gökhan ise haftanın son eleme adayı olmuştu.

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser SMS oylaması yapılmıştı. Acun llıcalı'nın açıkladığı oylama sonucuna göre Survivor 2022'ye veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu. 22 yaşındaki Tunay, yarışmaya geçtiğimiz haftalarda yedeklerden dahil olmuştu.

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