Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor eleme adayları kiimler?
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Survivor'da kim elendi sorusu bu akşam yanıt buluyor. 4 eleme adayı var. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Peki, Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor eleme adayları kiimler? İşte detaylar haberimizde...
Survivor eleme adayları kiimler araştırılıyor. TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4 isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor eleme adayları kiimler? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor 'da son dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Kadınlar Mücadelesi:
Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
En İyiler Mücadelesi:
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Böylelikle 3. eleme adayı ünlüler takımından seçildi.
- Gizem
- Sercan
- Bora
- Furkan
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan en iyiler mücadelesi 3 - 2 gönüllülerin üstünlüğü ile tamamlandı ve genel skorda 2 - 1 kazanarak ödül oyununu gönüllüler kazandı.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi:
Ünlüler 2 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 1 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
Survivor'da dün akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir markanın ızgara bagetleri olduğu açıklandı. Ödülü gönüllüler takımı kazandı.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz