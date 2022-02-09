Survivor eleme adayları kiimler araştırılıyor. TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4 isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor eleme adayları kiimler? İşte sonuçlar ve detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 'da son dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Böylelikle 3. eleme adayı ünlüler takımından seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gizem

Sercan

Bora

Furkan

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan en iyiler mücadelesi 3 - 2 gönüllülerin üstünlüğü ile tamamlandı ve genel skorda 2 - 1 kazanarak ödül oyununu gönüllüler kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi:

Ünlüler 2 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 1 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da dün akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir markanın ızgara bagetleri olduğu açıklandı. Ödülü gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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