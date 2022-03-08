Survivor'da All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Kim elendi merak ediliyor. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor Survivor kim elendi? 8 Mart bugün Eleme olacak mı gibi konuları merak etti. Peki, Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DÜN NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunu:

Kadınlar: Ünlüler: 1

Gönüllüler: 0

Erkekler:

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 1

Uzatmalar:

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 0

KAZANAN : ÜNLÜLER

BUGÜN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bugün eleme konseyi yapılacak ve eleme adayı belirlenecek. Ancak eleme bugün değil perşembe günü gerçekleşecek.