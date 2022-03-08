Survivor kim elendi? 8 Mart bugün eleme olacak mı?
Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan Dokunulmazlık oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor kim elendi? 8 Mart bugün Eleme olacak mı? İşte detaylar…
Survivor'da All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Kim elendi merak ediliyor. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor Survivor kim elendi? 8 Mart bugün Eleme olacak mı gibi konuları merak etti. Peki, Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DÜN NE OLDU?
Dokunulmazlık oyunu:
Kadınlar: Ünlüler: 1
Gönüllüler: 0
Erkekler:
Ünlüler: 0
Gönüllüler: 1
Uzatmalar:
Ünlüler: 3
Gönüllüler: 0
KAZANAN : ÜNLÜLER
BUGÜN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Bugün eleme konseyi yapılacak ve eleme adayı belirlenecek. Ancak eleme bugün değil perşembe günü gerçekleşecek.