Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler?

Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı arasında oylama yapıldı. Heyecan dolu dokunulmazlık yarışmasının ardından eleme konseyi de aynı heyecanla devam etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor eleme konseyi başladı. Oylama sonuçları şu şekilde:

Survivor'da 3. eleme adayı Gizem oldu.

Survivor'da 4. eleme adayı Sercan oldu.





SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gizem

Sercan

Bora

Furkan

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU Ünlüler Kadrosu: Furkan Kızılay Çağan Atakan Arslan Mert Öcal Adem Kılıçcı Nagihan Karadere Birsen Bekgöz Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Merve Aydın Batuhan Karacakaya Sema Aydemir Elif Yıldırım Gören Sercan Yıldırım Gönüllüler Kadrosu: Nisa Bölükbaşı Gökhan Keser Ogeday Girişken Berna Keklikler Anıl Berk Baki Berkan Karabulut Sude Burcu Hikmet Tuğsuz Yasin Obuz Seda Ocak Sadık Ardahan Uzkanbaş Evrim Keklik

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