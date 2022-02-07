Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor 3. eleme adayı bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı arasında oylama yapıldı. Heyecan dolu dokunulmazlık yarışmasının ardından eleme konseyi de aynı heyecanla devam etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı arasında oylama yapıldı. Heyecan dolu dokunulmazlık yarışmasının ardından eleme konseyi de aynı heyecanla devam etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Kadınlar Mücadelesi:
Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
En İyiler Mücadelesi:
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
Survivor eleme konseyi başladı. Oylama sonuçları şu şekilde:
Survivor'da 3. eleme adayı Gizem oldu.
Survivor'da 4. eleme adayı Sercan oldu.
- Gizem
- Sercan
- Bora
- Furkan
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik