Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? - Haberler
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Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler?

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Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler?

Survivor 3. eleme adayı bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı arasında oylama yapıldı. Heyecan dolu dokunulmazlık yarışmasının ardından eleme konseyi de aynı heyecanla devam etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...

Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı arasında oylama yapıldı. Heyecan dolu dokunulmazlık yarışmasının ardından eleme konseyi de aynı heyecanla devam etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...

Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor eleme konseyi başladı. Oylama sonuçları şu şekilde:

Survivor'da 3. eleme adayı Gizem oldu.

Survivor'da 4. eleme adayı Sercan oldu.

Survivor kim elendi? 7 Şubat Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler?


  • Gizem
  • Sercan
  • Bora
  • Furkan

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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