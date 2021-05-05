Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?
Survivor 4 Mayıs kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?
4 Mayıs Salı günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 4 Mayıs SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
4 Mayıs Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Konumuzu takip edebilirsiniz.
Elenen isim açıklandı. Survivor 4 Mayıs elenen isim Melis oldu.
4 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayları Ünlüler takımından ilk iki eleme adayı Sergen, Merve idi. Üçüncü eleme adayı ise yine ünlüler takımından İsmail'in söylediği isimle Melis oldu.
1. eleme adayı : Sergen
2. eleme adayı : Merve
3. eleme adayı : Melis