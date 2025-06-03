Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?

Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?
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Survivor'da kim elendi? 3 Haziran Survivor All Star adaya veda eden isim kim? Survivor All Star'da bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. 3 Haziran tarihli bölümde adaya veda eden isim belli oluyor. Peki, Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?

TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor, 3 Haziran akşamı eleme düellosu ile heyecanlı anlara neden oldu. Bu haftanın eleme adaylarıadada kalmak için mücadele ediyor. Elenen yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor veda eden son yarışmacı Sema oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

İşte eleme adayları:

Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ 3 Haziran Salı?

Survivor'da bu akşama eleme olmayacak, Dokunulmazlık Oyunu oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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