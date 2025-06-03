Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?
Survivor'da kim elendi? 3 Haziran Survivor All Star adaya veda eden isim kim? Survivor All Star'da bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. 3 Haziran tarihli bölümde adaya veda eden isim belli oluyor. Peki, Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?
TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor, 3 Haziran akşamı eleme düellosu ile heyecanlı anlara neden oldu. Bu haftanın eleme adaylarıadada kalmak için mücadele ediyor. Elenen yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 3 Haziran Salı?
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor veda eden son yarışmacı Sema oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
İşte eleme adayları:
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ 3 Haziran Salı?
Survivor'da bu akşama eleme olmayacak, Dokunulmazlık Oyunu oynanacak.