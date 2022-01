Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor kim gitti? Adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu. Herkesin yoğun ilgisi ile takip edilen Survivor yarışması adadan elenen ilk isim belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, yeni sezona yine bomba gibi başladı. Yeni sezonda, yeni kuralları olan Survivor All Star'da yarışmacıları zorlayan zorlu parkurlar ve sürgün adası gibi yeni kurallar getirilmiştir. 19 Ocak Survivor'da adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımından ilk elenen isim belli oldu. Eleme potasında olan Gizem, Sercan, Birsen ve Hikmet arasından kim elendi seyirciler tarafından merak ediliyor. 19 Ocak 2022 Survivor ilk kim elendi? Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı? Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor All Star adaya ilk kim veda etti? Survivor kim elendi, kim veda etti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI

Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarında her iki takımda kazandı. Gönüllüler takımında sürgün adasına Gizem ve Hikmet aynı zamanda eleme adayı olmuştur. Bununla beraber, Ünlüler takımından Sercan ve Birsen sürgün adasına gitmiştir. 19 Ocak tarihinde yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim açıklanmıştır.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Yeni sezonda, yeni kuralları olan Survivor All Star'da yarışmacıları zorlayan zorlu parkurlar ve sürgün adası gibi yeni kurallar getirilmiştir. 19 Ocak Survivor'da adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımından ilk elenen isim belli oldu. Eleme potasında olan Gizem, Sercan, Birsen ve Hikmet arasından kim elendi seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu. Herkesin yoğun ilgisi ile takip edilen Survivor yarışması adadan elenen ilk isim belli oldu. 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim belli oldu. 19 Ocak 2022 Çarşamba Survivor kim elendi seyirciler tarafından merak edilmekte.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

9 Ocak Survivor'da adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımından ilk elenen isim belli oldu. Eleme potasında olan Gizem, Sercan, Birsen ve Hikmet arasından kim elendi seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu. Herkesin yoğun ilgisi ile takip edilen Survivor yarışması adadan elenen ilk isim belli oldu. 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim belli oldu. 19 Ocak 2022 Çarşamba Survivor kim elendi seyirciler tarafından merak edilmekte.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, yeni sezona yine bomba gibi başladı. Yeni sezonda, yeni kuralları olan Survivor All Star'da yarışmacıları zorlayan zorlu parkurlar ve sürgün adası gibi yeni kurallar getirilmiştir. 19 Ocak Survivor'da adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımından ilk elenen isim belli oldu.

Gönüllüler takımından Gizem ve Hikmet'in aday gösterildiği eleme potasında, elenen isim Gizem olmuştur.

