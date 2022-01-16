TV8'de Survivor heyecanı bu sezonda devam ediyor. Survivor kim elendi? 16 Ocak Survivor hangi takım kazandı? soruları merak edildi. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada her gün kazanan takımlar ve her hafta elenen isimler belirleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 16 Ocak Survivor hangi takım kazandı? İşte detaylar....

Survivor kim elendi? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. İzleyiciler Survivor kim elendi? 16 Ocak Survivor hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi? 16 Ocak Survivor hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu sezon yeni başlatılan Sürgün Adası formatı ile birlikte elemeler 4 adayın belirlenmesinin ardından yapılacak. Her gün yapılan dokunulmazlık yarışmalarının ardından dokunulmazlığı kaybeden takım kendi içinde bir kişiyi Sürgün Adası'na gönderecek ve böylece 4 yarışmacının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a bir isim veda edecek.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Mert: 2

Sercan: 4

Atakan: 1

Aycan: 1

Nagihan: 1

Barış: 2

Sürgün adasına giden isim SERCAN oldu.