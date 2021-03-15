Survivor kim elendi 15 mart? Survivor konsey kim kimi yazdı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
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Survivor kim elendi 15 mart? Survivor konsey kim kimi yazdı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

15.03.2021 04:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 04:11
Survivor kim elendi 15 mart? Survivor konsey kim kimi yazdı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi. Survivor kim elendi 15 mart? Survivor konsey kim kimi yazdı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti.Survivor kim elendi 15 mart? Survivor konsey kim kimi yazdı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ 15 MART?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-7 Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi. Dün Gönüllüler konseyinde en çok adı yazılan Aleyna Ç. 1. eleme adayı olmuştu. 14 Mart Pazar günü ise 2. eleme adayı belirlenecek. Şu an oylama yapılıyor. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

2. eleme aday Hanzade oldu.

SURVİVOR KONSEY KİM KİMİ YAZDI?

Bugün yapılan oylamada ikinci eleme adayı Hanzade oldu. Hanzade 5 oy aldı.

1. eleme adayı : Aleyna Ç.

2. eleme adayı : Hanzade

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci eleme adayı Hanzade oldu.

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