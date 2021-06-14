Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'a kim veda etti?
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Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'a kim veda etti?
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Yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Konseyde Survivor 2021'e veda eden isim açıklandı. Peki, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu hafta SMS halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Peki, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor'a kim veda etti? İşte, detaylar…

POTADA KİM VAR?

Potada, Batuhan, Aleyna ve Ayşe yer aldı.

14 HAZİRAN SURVİVOR'A KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda elenen isim BATUHAN oldu.

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