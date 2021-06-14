Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Konseyde Survivor 2021'e veda eden isim açıklandı. Peki, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor'a kim veda etti?