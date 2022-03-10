Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor (YASİN, MERT, BİRSEN, BARIŞ) kim elendi?

Survivor'da kimin elendiği merak ediliyor. Haftanın 3. günün de 4 kişi eleme potasında yer alıyor. Peki, Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor kim elendi? Yasin mi, Mert mi, Barış mı, Birsen mi elendi?

7 MART PAZARTESİ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu:

Kadınlar:

Ünlüler: 1

Gönüllüler: 0

Erkekler:

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 1

Uzatmalar: Ünlüler: 3

Gönüllüler: 0

8 MART SALI SURVİVOR NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunu:

Kadınlar: Ünlüler: 1

Gönüllüler: 0

Erkekler:

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 1

Uzatmalar:

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 0

KAZANAN : ÜNLÜLER

9 MART, BUGÜN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

İletişim Oyunu Son Durum:

Kadınlar:

Gönüllüler: 0

Ünlüler: 1

Erkekler:

Gönüllüler: 1

Ünlüler: 0

Uzatmalar:

Gönüllüler: 3

Ünlüler: 0

10 MART SURVİVOR ELENEN İSİM

Eleme adayları

Yasin

Mert

Barış

Birsen

Elenen isim: Birsen

Haberler.com - Gündem