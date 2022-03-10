Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor (YASİN, MERT, BİRSEN, BARIŞ) kim elendi? - Haberler

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Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor (YASİN, MERT, BİRSEN, BARIŞ) kim elendi?

Haberler.com - Gündem
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Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor (YASİN, MERT, BİRSEN, BARIŞ) kim elendi?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken izleyiciler kimin eleme potasında olduğunu merak etti. Eleme potasındaki isimler SMS oylamasını bekledi ve sonucu heyecanla beklemeye başladı. Peki, 10 Mart Perşembe Survivor kim elendi? Survivor kim elendi?

Survivor'da kimin elendiği merak ediliyor. Haftanın 3. günün de 4 kişi eleme potasında yer alıyor. Peki, Survivor kim elendi? 10 Mart Perşembe Survivor kim elendi? Yasin mi, Mert mi, Barış mı, Birsen mi elendi?

Dokunulmazlık oyunu:

Kadınlar:

Ünlüler: 1

Gönüllüler: 0

Erkekler:

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 1

Uzatmalar: Ünlüler: 3

Gönüllüler: 0

8 MART SALI SURVİVOR NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunu:

Kadınlar: Ünlüler: 1

Gönüllüler: 0

Erkekler:

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 1

Uzatmalar:

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 0

KAZANAN : ÜNLÜLER

İletişim Oyunu Son Durum:

Kadınlar:

Gönüllüler: 0

Ünlüler: 1

Erkekler:

Gönüllüler: 1

Ünlüler: 0

Uzatmalar:

Gönüllüler: 3

Ünlüler: 0

Eleme adayları

Yasin

Mert

Barış

Birsen

Elenen isim: Birsen

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Survivor, Gündem, Haberler

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