Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti? - Haberler
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Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti?

Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti?
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Survivor 2022 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 17 Ocak Pazartesi Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk 2 dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmıştı. Sürgün adasına Birsen ve Sercan gitmişti. Peki, bugünkü dokunulmazlığı kim alacak? Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti? İşte bilgiler...

Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 17 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti? Detaylar yazımızda...

Survivor Cuma günleri hariç haftanın tüm günleri TV8 'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

Haftanın 3. dokunulmazlığı devam ediyor. Şuanda erkeklerde skor 5-5. Kadınlardaki dokunulmazlığı ise Ünlüler kazandı.

Erkeklerde dokunulmazlık devam ediyor. Şuanda skor 5-5 eşitlik var.

Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti?

Erkeklerde şuan skor 6-6 oldu. Eşitlik mevcut.

Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti?

ÜNLÜLER : 6

GÖNÜLLÜLER : 6

Kadınlarda dokunulmazlığı 8-5 lik skorla Ünlüler aldı.

Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti?

ÜNLÜLER : 8

GÖNÜLLÜLER : 5

Ünlüler Kadınlar turunu kazandı.

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