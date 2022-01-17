Survivor 2022 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 17 Ocak Pazartesi Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk 2 dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmıştı. Sürgün adasına Birsen ve Sercan gitmişti. Peki, bugünkü dokunulmazlığı kim alacak? Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti? İşte bilgiler...

Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 17 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Survivor kadınlarda ve erkeklerde dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak Pazartesi Survivor kadınlar ve erkekler dokunulmazlık kaç kaç bitti? Detaylar yazımızda...

SURVİVOR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Survivor Cuma günleri hariç haftanın tüm günleri TV8 'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

SURVİVOR 17 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ?

Haftanın 3. dokunulmazlığı devam ediyor. Şuanda erkeklerde skor 5-5. Kadınlardaki dokunulmazlığı ise Ünlüler kazandı.

SURVİVOR 17 OCAK ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Erkeklerde dokunulmazlık devam ediyor. Şuanda skor 5-5 eşitlik var.

Erkeklerde şuan skor 6-6 oldu. Eşitlik mevcut.

SONUÇ

ÜNLÜLER : 6

GÖNÜLLÜLER : 6

SURVİVOR 17 OCAK KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kadınlarda dokunulmazlığı 8-5 lik skorla Ünlüler aldı.

SONUÇ

ÜNLÜLER : 8

GÖNÜLLÜLER : 5

Ünlüler Kadınlar turunu kazandı.

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