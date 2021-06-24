Survivor İstanbul'a kim gidiyor? Survivor finalistleri! Survivor yarı finale kim çıktı?
Survivor yarışması yarı finali ve finali İstanbul'da yapılacak. Son 4 yarışmacı İstanbul'da finalist olarak yer almakta. Survivor İstanbul'a kim gidiyor? Survivor finalistleri!
Survivor yarışması yarı finali bu akşam yapılacak. Survivor İstanbul'a kim gidiyor? Survivor finalistleri! Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül
SURVIVOR İSTANBUL'A KİM GİDİYOR?
İstanbul'a 4 yarışmacı; Poyraz, Aleyna, Ayşe ve İsmail gidiyor. Poyraz ve Aleyna eleme adayı olarak İstanbul'a gitti.
SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI
Barış Özbek
Batuhan Karacakaya
Cemal Hünal
Çağrı Atakan,
Hayrettin
İsmail Balaban,
Melis Sezer,
Meryem Kasap,
Öykü Çelik,
Merve Aydın,
İlayda Şeker,
Bahar Seviş,
Baran Köse,
Çağman Çatay,
SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER
Sancakay Ilım Morgül,
Yiğit Poyraz,
Steven Salam,
Uğurtan Dora,
Sena Özdemir,
Ayşe Yüksel,
Yunus Emre Karabacak,
Aleyna Kalaycıoğlu,
Hanzade Ofluoğlu,
Emin Günenç,
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,
Berkay,
Doğan Keser,
Duygu Serap Salman