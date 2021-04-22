Survivor İsmail neden oynamıyor? Survivor İsmail oyunlarda neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?

Survivor ödül oyununda İsmail'in yarışmaması seyircilerin dikkatini çekti. Bunun ardından İsmail neden oyunlarda yer almıyor, İsmail sakatlandı mı, ceza mı aldı? merak edildi. Peki, Survivor İsmail neden yarışmıyor? Survivor İsmail Balaban ceza mı aldı, cezası nedir? Ayrıntılar haberimizde...

Survivor İsmail Balaban neden yarışmıyor? İsmail oyunlarda neden oynamıyor, ceza mı aldı? Survivor İsmail neden oynamıyor kısaca cevabını sizler için açıklayalım.

SURVİVOR İSMAİL NEDEN OYNAMIYOR?

Survivor İsmail geçtiğimiz ada konseyinde ceza almıştı. Aldığı cezasında 3 oyunda oynamayacak ve 3 ödül oyunundan faydalanamayacaktı. Bundan dolayı İsmail Balaban 3 oyunda yarışmayacak ve kazandıkları 3 ödül oyunundan faydalanamayacak. Dediğimiz gibi İsmail Balaban'ın sakatlığı bulunmuyor fakat cezasından dolayı 3 oyun oynayamayacak.

Bunun yanı sıra İsmail Balaban yarışlarda kenarda durup takım arkadaşlarına destek verebiliyor. Bugünkü 22 Nisan ödül oyununda da İsmail oyunlarda oynamasa da kenarda takımına destek verdi.

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban (d. 3 Eylül 1987, Antalya), Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.