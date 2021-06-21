Survivor İsmail kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında?
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Survivor İsmail kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında?

Survivor İsmail kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında?
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Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan İsmail, başarısı ile dikkat çekmekte. İsmail Balaban boy ve kilosu! İsmail Balaban güreş kariyeri!

Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan İsmail, başarısı ile dikkat çekmekte. İsmail Balaban boyve kilosu! İsmail Balaban güreş kariyeri!

SURVIVOR İSMAİL KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 yılında Antalya Elmalı'ya bağlı Akçay'da doğan Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı. 1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

SURVIVOR İSMAİL GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikinciliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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Survivor İsmail kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında? - Haberler
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